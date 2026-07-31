Die Universal-Music-Aktie hat heute einen der schwärzesten Tage ihrer kurzen Börsengeschichte erlebt. Mit einem Kurseinbruch von 22,9 Prozent sackte das Papier auf den tiefsten Stand seit dem Börsengang 2021. Gemessen an den bisherigen Höchstkursen hat sich der Wert der Aktie damit schlicht halbiert. Zahlen enttäuschen auf ganzer Linie Der Auslöser ist das Zahlenwerk zum zweiten Quartal. Das Abonnentenwachstum blieb hinter den Erwartungen zurück, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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