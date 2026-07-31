Die Aktie von Universal Music brach nach enttäuschenden Quartalszahlen zeitweise um fast 23 Prozent ein und hat sich gegenüber ihrem bisherigen Höchststand nahezu halbiert. Vor allem das schwächere Wachstum im wichtigen Abonnementgeschäft sowie ein unter den Erwartungen liegendes bereinigtes Ebitda belasteten die Stimmung. Analysten warnen nun vor sinkenden Margenschätzungen und stellen infrage, wie schnell der Musikkonzern sein Wachstum wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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