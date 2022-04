GlobalX bietet das Engagement in Unternehmen, die in der Uranindustrie tätig sind. 22. April 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Freitag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Global X über Xetra und Börse Frankfurt handelbar. Mit dem Global X Uranium UCITS ETF bekommen Anleger*innen erstmals Zugang zu Unternehmen aus dem Umfeld der Uranindustrie. Hierzu zählen unter anderem Firmen, die im Uranbergbau und in der Produktion von Nuklearkomponenten tätig sind als auch solche, die eine entsprechende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...