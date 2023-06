The following instruments on XETRA do have their first trading 01.06.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 01.06.2023Aktien1 FR001400H3A0 Mon Courtier Energie Groupe2 PTSNC0AM0006 Sonaecom SGPS3 CA4385211061 Honeywell International Inc. CDR4 THB231010018 True Corporation PCL5 US03828V4023 Applied UV Inc.6 CA15850F1053 Champion Electric Metals Inc Inc.7 CA92539W1068 Vertical Peak Holdings Inc.Anleihen/ETF1 US126650EA42 CVS Health Corp.2 US126650DZ02 CVS Health Corp.3 US126650DY37 CVS Health Corp.4 US126650DW70 CVS Health Corp.5 IT0005548315 Italien, Republik6 XS2630776875 BMW International Investment B.V.7 XS2627121259 Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.8 US00774MBC82 AerCap Ireland Capital DAC9 XS2598331242 Banco de Sabadell S.A.10 FR001400IAO3 Crédit Agricole Home Loan SFH11 XS2627121507 Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.12 XS2615919284 First Abu Dhabi Bank P.J.S.C13 USG79456AR38 Seagate HDD14 USG79456AS11 Seagate HDD15 XS2631416950 ASML Holding N.V.16 US06368LNT97 Bank of Montreal17 US126650DX53 CVS Health Corp.18 GB00BQ991Q22 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETF