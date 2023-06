The following instruments on XETRA do have their first trading 21.06.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.06.2023Aktien1 US34965K1079 Fortrea Holdings Inc.2 KYG875721899 Tencent Holdings Ltd.3 ES06828709N7 Sacyr S.A. BZR4 SE0020388932 Moment Group AB5 CA84678A5089 Spartan Delta Corp.6 SE0020354389 Zaplox ABAnleihen/ETF1 PTEDPUOM0008 EDP - Energias de Portugal S.A.2 AT0000A35Y69 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG3 XS2641720987 SBAB Bank AB [publ]4 DE000LB387B4 Landesbank Baden-Württemberg5 FR001400IUM5 C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.6 DE000DD5A3Q7 DZ BANK AG7 AT0000A352N0 Erste Group Bank AG8 XS2639007587 Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France9 US30225VAK35 Extra Space Storage L.P.10 DE000LB387C2 Landesbank Baden-Württemberg11 GB00BMF9LG83 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich12 DE000HLB49D6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 CH1276313256 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG14 LU1525418643 Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF15 IE0001UQQ933 L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Acc ETF16 IE000FPWSL69 L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - USD Dist ETF17 IE00BMYDM802 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF18 IE00BMYDMC42 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF