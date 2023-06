Also doch wellenförmig...: Wochenrückblick KW 25-2023 - Inflation is back!

Anzeige / Werbung

Die vergangenen Wochen waren frei von Inflationsängsten, da alles im Griff zu sein schien. Aber nun ist sie zurück und der Markt reagiert verschnupft. Sie verläuft also dich wellenförmig und ist noch nicht vorbei?

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die globalen Auswirkungen können derzeit nicht richtig eingeschätzt werden. Zentralbanken weltweit setzen derweil weiterhin auf Zinserhöhungen, um der Preissteigerung entgegenzuwirken. Sogar die Bank of England und die Norges Bank haben die Zinssätze verdoppelt, was bei den Anlegern die Annahme verstärkte, dass eine restriktive Geldpolitik kein dauerhaftes Problem darstellt. Jetzt allerdings zeigen sich langsam die Auswirkungen der hohen Zinssätze auf die Wirtschaft.

Die europäischen PMI-Indikatoren für den Monat Juni lagen allesamt unter den Erwartungen, was auf eine deutliche Kontraktion in der Industrie hinweist. Die Befürchtungen einer Rezession oder sogar einer Stagflation werden erneut diskutiert. Die europäischen und japanischen Aktienmärkte verzeichneten in dieser Woche einen durchschnittlichen Verlust von 2,5 %. China verlor sogar 5 % aufgrund fehlender Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung. An der Wall Street lief es etwas besser, doch das zuvor gezeigte Vertrauen in die US-Wirtschaft scheint zu bröckeln.

Quelle: Onvista.de

Im Metallsektor hielt sich der Konjunkturindikator Dr. Copper (Kupfer) recht gut. Zwei bullische Faktoren trugen zu diesem Trend bei: Zum einen gab es neue Signale aus Peking, dass China seine Wirtschaft durch Senkung wichtiger Zinssätze ankurbeln will. Zum anderen verringerten sich die Lagerbestände an der London Metal Exchange (LME). Diese Kombination führte dazu, dass Kupfer bei rund 8.670 US-Dollar gehandelt wird. Gold und Silber hingegen verloren stärker an Boden und notieren bei rund 1.920,- respektive 22,40 US-Dollar, weiterhin belastet durch die Stärke des US-Dollar.

Quelle: Onvista.de

Investoren wurden in letzter Zeit immer wieder mit verschiedenen Zinserhöhungen und geldpolitischen Maßnahmen von verschiedenen Zentralbanken konfrontiert. In Großbritannien stieg die Kerninflation im Jahresvergleich auf 7,1 %, während in der Türkei die Preise um fast 40 % stiegen. Die globale Geldpolitik wird vermutlich weiterhin verschärft, und die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im Juli liegt bei über 75 %. Die Rendite der Zweijährigen US-Anleihen liegt immer noch deutlich über 4,23 %, wobei weitere Rekordhochs in Sicht sind. Die Inflation ist also noch nicht vorbei!

Ausblick:

Die kommende Woche wird weiterhin von zahlreichen Reden der Zentralbanker aus aller Welt geprägt sein. Zudem stehen drei wichtige Ereignisse im Fokus: der US-Verbrauchervertrauensindex des Conference Board, die erste Schätzung der deutschen Inflation für Juni und die US-PCE-Inflation. Darüber hinaus werden auch andere Daten genau beobachtet, darunter die chinesischen PMI-Indizes.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Inflation weiter entwickeln wird und welche Maßnahmen die Zentralbanken ergreifen, um ihr entgegenzuwirken. Die Marktverunsicherung ist jedoch deutlich spürbar, und Anleger werden die kommenden Ereignisse aufmerksam verfolgen.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.jsresearch.de/disclaimer-agb/

