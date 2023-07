Trotz einer verhaltenen Erholung am vergangenen Freitag ging eine enttäuschende Handelswoche zu Ende. Mehrheitlich blickten die Anleger wieder einmal auf fallende Kurse, was die meisten Beobachter auf neu entflammte Zinssorgen zurückführen. Die haben zuverlässig alles im Griff und setzen selbst den Banken zu, welche zumindest in der Theorie von steigenden Zinsen eigentlich profitieren. Doch es gibt auch manchen Lichtblick zu sehen.Anzeige:Der Aktie von ThyssenKrupp Nucera (DE000NCA0001) ist in einem sehr schwierigen Marktumfeld ein furioser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...