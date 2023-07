DJ PTA-News: UniDevice AG: Halbjahresergebnis 2023 - Zwischenbericht 2023

Schönefeld (pta/12.07.2023/18:00) - Schönefeld, den 12.07.2023 - Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3) gibt das Halbjahresergebnis 2023 bekannt.

Der Zwischenbericht 2023 wurde auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht.

Das internationale B2B-Brokerage für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik mit Schwerpunkt auf hochpreisige Smartphones führender Hersteller wie Apple und Samsung startete im ersten Quartal 2023 mit einer Verbesserung gegenüber der Vorjahresperiode.

Im zweiten Quartal haben die inflationsbedingten Realeinkommensverluste zu einem Rückgang der Konsumentennachfrage geführt. Die Umsatzsteigerung im ersten Halbjahr 2023 in Höhe von 10% war begleitet von einer Verschlechterung der Rohmarge von 2,04% auf 1,69%.

Die Transportkosten und weitere sonstige betriebliche Aufwendungen stiegen inflationsbedingt.

Das operative Ergebnis (EBIT) im ersten Halbjahr 2023 betrug 1 Mio. EUR (0,53% vom Umsatz) gegenüber 1,5 Mio. EUR (0,87% vom Umsatz) in der Vorjahresperiode.

Die variablen Zinskosten (EURIBOR + Marge) für die Inanspruchnahme von Bankkreditlinien sind gestiegen gegenüber der Vorjahresperiode.

"Für das zweite Halbjahr ist mit weiter steigenden Zinsen und weiter bestehenden Realeinkommensverlusten für Konsumenten zu rechnen. Für die Gesamtjahreszielerreichung wird es wichtig sein, ob die Teuerungsrate sinkt und damit der Realeinkommensverlust der Konsumenten;" so Dr. Christian Pahl (CEO).

Aussender: UniDevice AG Adresse: Mittelstraße 7, 12529 Schönefeld Land: Deutschland Ansprechpartner: Christian Pahl Tel.: +49 30 63415600 E-Mail: info@unidevice.de Website: www.unidevice.de

ISIN(s): DE000A11QLU3 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, m:access in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

