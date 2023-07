Der DAX startet weiter durch. Lediglich noch 2 Prozent fehlen bis zum neuen Rekordhoch. Zudem stehen die Aktien von Infineon, Commerzbank und Siemens Energy im Fokus. Die Hoffnung der Anleger auf eine Ende der Zinserhöhungen in den USA hat auch am Donnerstag angehalten und für leichte Gewinne an den europäischen Börsen gesorgt. Der DAX lag am Vormittag 0,4 Prozent im Plus bei 16.089 Punkten, der EuroStoxx50 legte um 0,5 Prozent auf 4384 Punkte zu. ...

