ABN Amro schlägt alle Erwartungen. Die niederländische Großbank legte einen ausgezeichneten Quartalabschluss vor und konnte die Prognosen der Analysten auf allen Ebenen schlagen. ARM will Amazon als Ankerinvestor. Das IPO des Chipdesigners soll im September über die Bühne gehen und das Management versucht namhafte Kunden als Großinvestoren zu akquirieren. Geht WeWork in Konkurs? Nachdem man bereits seinen CEO verloren hat und keinen neuen findet, traten in der Nacht drei Mitglieder des Aufsichtsgremiums zurück.Der Aktienhandel in Asien ...

