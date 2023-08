Nvidia lässt die Erwartungen der Analysten im Staub zurück. Das Geschäft mit der KI-Hardware boomt noch weit stärker, als die Wall Street erhofft hatte, was die Aktien weiter in die Höhe treibt. Auch Netflix ist erfolgreicher als angenommen. Die Unterbindung des Passwort-Sharing scheint wesentlich mehr neue Abonnenten zu bringen als erwartet. Neue Panne bei Boeing. Ein Zulieferer hat eine Komponente falsch bearbeitet, weswegen es zu Verzögerungen beim Bestseller 737 Max kommen wird.Die starken Zahlen von Nvidia (US64110L1061) lassen sogar in Asien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...