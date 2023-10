Das Instrument 5J8 US28252C1099 POLISHED.COM DL-,0001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 20.10.2023

The instrument 5J8 US28252C1099 POLISHED.COM DL-,0001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 20.10.2023



Das Instrument T0J0 NL0015000N09 MFE-MEDIAFOREU. B EO -,60 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.10.2023 und ex Kapitalmassnahme am 23.10.2023

The instrument T0J0 NL0015000N09 MFE-MEDIAFOREU. B EO -,60 EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.10.2023 and ex capital adjustment on 23.10.2023



Das Instrument MUD US6247561029 MUELLER INDS INC. DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.10.2023 und ex Kapitalmassnahme am 23.10.2023

The instrument MUD US6247561029 MUELLER INDS INC. DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.10.2023 and ex capital adjustment on 23.10.2023



Das Instrument T0J NL0015000MZ1 MFE-MEDIAFOREU. A EO -,06 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.10.2023 und ex Kapitalmassnahme am 23.10.2023

The instrument T0J NL0015000MZ1 MFE-MEDIAFOREU. A EO -,06 EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.10.2023 and ex capital adjustment on 23.10.2023



Das Instrument 4KL CA26917E1060 E79 RESOURCES CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.10.2023 und ex Kapitalmassnahme am 23.10.2023

The instrument 4KL CA26917E1060 E79 RESOURCES CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.10.2023 and ex capital adjustment on 23.10.2023

