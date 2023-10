The following instruments on XETRA do have their first trading 23.10.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.10.2023Aktien1 IT0005322612 Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ S.p.A.2 CA08208P1071 Benjamin Hill Mining Corp.3 US4236801076 Hemnet Group AB ADR4 CA5368761055 Lithos Energy Ltd.5 CA02074D2077 Alpha Copper Corp.6 CA3929211025 Green Bridge Metals Corp.7 CA52737K2056 Leviathan Gold Ltd.8 NL0015001OI1 MFE-MediaForEurope N.V. A9 NL0015001OJ9 MFE-MediaForEurope N.V. B10 US28252C2089 Polished.com Inc.11 CA81752V1013 Serra Energy Metals Corp.Anleihen/ETF1 US053332BH40 AutoZone Inc.2 US053332BG66 AutoZone Inc.3 XS2637969341 Apollo Swedish Bidco AB4 FR0012369122 Casino, Guichard-Perrachon S.A.5 XS2276596538 Casino, Guichard-Perrachon S.A.6 XS2328426445 Casino, Guichard-Perrachon S.A.7 XS2474218661 Mumbai International Airport Ltd.8 ES0000012M69 Spanien, Königreich9 IT0005568529 Banca Popolare di Sondrio S.p.A.10 DE000A3LL7M4 Eleving Group11 XS2708368365 Erste Abwicklungsanstalt12 US06406RBU05 The Bank of New York Mellon Corp.13 US06406RBT32 The Bank of New York Mellon Corp.14 DE000HLB51Z5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 US38141GA534 The Goldman Sachs Group Inc.16 US38141GA468 The Goldman Sachs Group Inc.17 IE000VQZQ963 Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF18 IE000JJQ6248 Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF19 IE0001DM7O60 Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF