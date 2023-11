Am deutschen Aktienmarkt hatte am Nachmittag noch eine Kaufwelle eingesetzt und den Leitindex über die Marke von 15.300 gehoben. Am Dienstagmorgen kann der DAX die Gewinne verteidigen und damit das generierte Kaufsignal bestätigen. Bayer, Commerzbank, Porsche SE, Rheinmetall, RWE und Siemens Energy stehen im Fokus.

