publity, PREOS, GORE - zuletzt ist es etwas still geworden um das Trio miteinander verbundener Firmen. Ausser, dass seit einger Zeit ein weiterer Player hinzukam - die Neon Equity AG (ISIN:DE000A3DW408), deren Börsengang in Düsseldorf von einigen Börsenseiten gehypt wurde. Neon Equity ist im wesentlichen Hauptaktionär der publity "mit weiteren Plänen". Gab wohl "nichts zu melden". (Zur Vorgeschichte seit 2021 absehbar? Immer wieder Thema. Näheres gab es in Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4 ,Teil5 und Teil 6 unserer Reihe "Eyemaxx, Northern Data, PREOS und publity - Geduldsspiel" und zuletzt im April ...

