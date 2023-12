Erstmals in seiner Geschichte überwand der DAX gestern die 16.800 Punkte-Marke. Dieses neue Rekordniveau konnte er aber nicht ganz bis zum Handelsende verteidigen. Er schloss mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 16.794 Zählern. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser ...