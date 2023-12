Aktien Wochenrückblick - die Zentralbanken spielen mit. Nächstes Jahr drei Zinssenkungen wahrscheinlich sagte die FED - und Immobilienaktien führten die Gewinnerlisten an. DAX sah diese Woche die 17.000er Marke. Zumindest "mal kurz". Ob was längeres draus wird? Kurz vor der Weihnachtsruhe scheint viel möglich. Dazu gab es diese Woche wie gewohnt den Wochenbericht Aktien KW 49 Rekordjagd. Weiter so? Nikola, Mutares, DEFAMA, Aurelius, ITM Power, HELMA, Veganz, Evotec, ABO Wind,… Und bei den Immobiliengesellschaften ist die Zins-Krise angekommen - und nicht nur der "Markt" ist schuld - hausgemachte ...

