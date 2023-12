EQS-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Rechtssache

DF Deutsche Forfait Gruppe erwirkt einstweilige Verfügung gegen die Varengold Bank AG



19.12.2023 / 11:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DF Deutsche Forfait Gruppe erwirkt einstweilige Verfügung gegen die Varengold Bank AG Landgericht Hamburg entscheidet zu Gunsten der Deutsche Forfait GmbH

Das seit Juni 2023 zurückgehaltene Guthaben in Höhe von 5,5 Mio. Euro muss ausgezahlt werden Köln / Hamburg, 19. Dezember 2023 - Die Deutsche Forfait GmbH ist eine Tochtergesellschaft der DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) und hat vor dem Landgericht Hamburg mit Urteil vom 15.12.2023 eine einstweilige Verfügung gegen die Varengold Bank AG erwirkt. Das Landgericht hat die Varengold Bank AG verpflichtet, das zurückgehaltene Guthaben der Deutsche Forfait GmbH in Höhe von 5,5 Mio. Euro zu überweisen. Die Deutsche Forfait GmbH ist Kundin der Varengold Bank AG. Zur Finanzierung wichtiger Projekte hat die Deutsche Forfait GmbH die Varengold Bank AG angewiesen, ihr Guthaben von ca. 5,5 Mio. Euro an andere deutsche Banken zu überweisen. Die Überweisungsaufträge der Deutsche Forfait GmbH wurden von der Varengold Bank AG bis heute nicht ausgeführt. Die Varengold Bank AG begründet die Nichtausführung der Überweisungsaufträge damit, dass die Sonderprüfung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bei der Varengold Bank AG einer Überweisung entgegenstehe. Die BaFin hat am 27. Juni 2023 einen Sonderprüfer eingesetzt, der einen Teil der laufenden Transaktionen der Varengold Bank AG prüft. Hintergründe dieser Sonderprüfung sind laut der BaFin gravierende Compliance-Defizite bei der Varengold Bank AG. Die Deutsche Forfait GmbH hat im Wege des einstweiligen Rechtschutzes ein gerichtliches Verfahren vor dem Landgericht Hamburg eingeleitet, um die Überweisung ihres Guthabens zu erwirken. Diesem Antrag gab das Landgericht nunmehr statt und hat der Varengold Bank AG aufgegeben, das Guthaben der Deutsche Forfait GmbH in Höhe von 5,5 Mio. Euro entsprechend dem Auftrag zu überweisen. Das Landgericht kommt zu dem Ergebnis, dass nach derzeitiger Aktenlage die Sonderprüfung der BaFin bei der Varengold Bank AG einer Ausführung des Zahlungsauftrages der Deutsche Forfait GmbH nicht entgegenstehe. Nach Auffassung des Landgerichts Hamburg habe die Deutsche Forfait GmbH auf Basis der Sachlage keine Rechtsvorschriften verletzt. Dr. Behrooz Abdolvand, Vorstandsvorsitzender der DF Deutsche Forfait AG, begrüßt die Entscheidung des Gerichts: "Wir sind froh, dass das Gericht die Varengold Bank AG verpflichtet hat, unsere Überweisungsaufträge auszuführen. Das Verhalten der Varengold Bank AG ist für uns nicht nachvollziehbar." Über die DF-Gruppe Die DF-Gruppe ist ein Spezialist für Außenhandelsfinanzierung mit Fokus auf die Regionen Naher und Mittlerer Osten sowie Osteuropa. Dabei konzentriert sich die DF-Gruppe auf die Branchen Nahrung, Pharma, Healthcare, Industrie, erneuerbare Energie und Infrastruktur. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung, ihrem ausgeprägten Netzwerk und ihrer umfassenden Compliance-Expertise bietet die DF-Gruppe ihren Kunden die passende Produktlösung. Seit 2023 tritt die DF-Gruppe darüber hinaus im neuen Geschäftsfeld Trading als selbstständiger Händler von Agrarprodukten unter Wahrung der geltenden Compliance-Anforderungen auf. Kontakt Investor Relations / Presse:

DF Deutsche Forfait AG

Guido Janzen

Gustav-Heinemann-Ufer 56, 50968 Köln

T +49 221 97376-61 E investor.relations@dfag.de

www.dfag.de





19.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com