Der DAX hat sich am Dienstag am ersten Handelstag des Jahrs mit leichten Zugewinnen präsentiert. Nachdem er zeitweise bis knapp an sein Allzeithoch herangelaufen war, ging er mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 16.769,36 Zähler aus dem Handel. Am heutigen Mittwoch dürfte er etwas Federn lassen. Der Broker IG taxierte den DAX zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 16.724 Punkte.Auf der Terminseite bleibt es weiterhin ruhig. Unternehmensseitig dürfte die Aktie von Nordex im ...

