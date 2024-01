Der DAX hat sich am Mittwoch kaum verändert präsentiert. Am Ende ging ermit einem Plus von 0,01 Prozent auf 16.689,81 Zählern aus dem Handel. Zum Handelsstart am Donerstag wird der deutsche Leitindex derweil höher erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX knapp zwei Stunden vor dem Start 0,6 Prozent höher auf 16.790 Punkte.Im Fokus stehen heute ganz klar die Verbraucherpreise aus den USA für Dezember, die am Nachmittag veröffentlicht werden.Im Blickfeld steht zudem der Bitcoin. Nach einigen Verwirrungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...