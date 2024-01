Aktien Wochenrückblick - viel Unsicherheit am Markt. Die Angst vor frischen Inflationszahlen oder vor einem Verschieben von erwarteten Zinssenkungen der FED oder EZB nimmt schon fast groteske Züge an. Fallen die Kurse liegt es an Inflation und Zinsen, steigen sie ebenfalls. Insgesamt eine durchaus erfolgreiche Handelswoche - in Amerika neue Höchststände, abgesehen von zinssensitiv gesehenen Werten, die Federn lassen mussten, wie generell alle Wasserstoffzukunftswetten oder Immobilienwerten, die sich jedoch relativ schnell wieder erholen konnten, ging es um Einzelmeldungen: Evotec litt weiter unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...