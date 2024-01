Die Goldinvest-Chartfavoriten für 2024

Anzeige / Werbung Anhand von neun charttechnischen Kriterien haben wir untersucht, welche "Goldinvest-Firmen" 2024 am aussichtsreichsten erscheinen. Zu Jahresbeginn kommt bei den meisten Börsianern immer wieder die gleiche Frage auf: Was bringt das neue Jahr? Wie entwickeln sich die Kurse? Mit Sicherheit ist diese Frage nie zu beantworten und auch wir möchten hier keine absolute Vorhersage treffen - schon gar nicht über das Ausmaß einer potenziellen Kursentwicklung. Stattdessen haben wir uns daran gemacht, die Charts der von uns beobachteten Unternehmen darauf hin prüfen, ob eine Situation vorliegt, die aus charttechnischer Sicht einen positiven Kursverlauf wahrscheinlich erscheinen lässt. Und bei welchem Unternehmen die Chartampel am grünsten leuchtet. Um diese Bewertung transparent und nachvollziehbar zu machen, erläutern wir kurz unser Vorgehen. Damit die Charts möglichst breitgefächert bewertet werden können, haben wir eine Reihe von Kriterien ausgewählt, die den reinen Kursverlauf, die Durchschnittslinien und einige Indikatoren zum Inhalt haben. Bei allen kann man ziemlich eindeutig mit "trifft zu" oder "trifft nicht zu" urteilen. Der Chart mit den meisten "trifft zu" Bewertungen ist dementsprechend der Sieger. Genutzt haben wir dabei die Chartdarstellung der comdirect und den jeweiligen Einjahreschart in logarithmischer Darstellung zugrunde gelegt - mit Stand vom 23. Januar 2024. Die Kriterien JE EIN PUNKT für 1. Eine mindestens dreimonatige Abwärtsbewegung durch einen Anstieg beendet

2. Eine mindestens dreimonatige Aufwärtsbewegung intakt

3. Die 100 Tagelinie ist ansteigend

4. Die 200 Tagelinie ist ansteigend

5. Der Kurs befindet sich oberhalb der 100 Tagelinie

6. Der Kurs befindet sich oberhalb der 200 Tagelinie

7. MACD-Indikator mit Kaufsignal seit mindestens vier Wochen

8. Trendbestätigungsindikator oberhalb der 100 seit mindestens vier Wochen

9. Chaikin Money Flow-Indikator mit Anzeige von Kapitalzufluss (grün) seit mindestens vier Wochen Die Ergebnisse Die volle Punktzahl konnte keiner der untersuchten Charts erzielen, doch gibt es einen eindeutigen "Sieger". Denn der Chart des Kupfer- und Goldexplorers Aston Bay (WKN A2AUFP / TSXV BAY) erfüllt acht von neun der ausgewählten Kriterien, lediglich die fallende 100 Tagelinie verhinderte die volle Punktzahl Quelle: Comdirect Platz Zwei mit jeweils sieben von neun Punkten teilen sich die Goldexplorer Sitka Gold (WKN A2JG70 / CSE SIG) sowie Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT). Bei Sitka erfüllten nur der MACD und der Chaikin Money Flow nicht die geforderten Kriterien, während bei Goliath Resources Trendbestätiger und Chaikin Money Flow eine noch höhere Wertung. verhinderten. Auf Platz Drei kamen mit jeweils sechs Punkten die Kupfergesellschaft American West Metals (WKN A3DE4Y / ASX AW1), Zinkproduzent Cerro de Pasco Resources (WKN A2N7XK / TSXV CDPR), First Lithium Minerals (WKN A3DQXP / CSE FLM), die Urangesellschaft Laramide Resources (WKN 157084 / TSX LAM) und die Lithiumfirma Portofino Resources (WKN A2PBJT / TSXV POR). Fazit: Natürlich gibt es keine Garantie, dass sich die Gewinner unseres kleinen Chartwettbewerbs 2024 auch tatsächlich am besten entwickeln bzw. auf Jahressicht überhaupt eine positive Kursentwicklung eintritt. (Oder dass nicht eine andere Aktie das Feld von hinten aufrollt.) Dafür reagieren gerade SmallCaps wie sie auf Goldinvest.de vorwiegend im Fokus stehen häufig zu stark auch auf Nachrichten zur Projekt- bzw. Unternehmensentwicklung - positiv wie negativ. Dennoch denken wir, dass diese Betrachtungsweise zumindest einen interessanten Ausgangspunkt darstellt, um sich mit den Unternehmen vielleicht einmal genauer zu beschäftigen. Selbstverständlich werden wir diese natürlich immer noch sehr spekulativen Titel auch 2024 charttechnisch begleiten. Weitere Informationen zu den Unternehmen finden sich auf den jeweiligen Profilseiten.

