The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.01.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.01.2024



ISIN Name

CA17178G1046 CIELO WASTE SOLUT.

CA56580Q1028 MARATHON GOLD CORP.

FR0004110310 ESI GROUP INH. EO 3

GB00BYZC3B04 HOTEL CHOC. GRP. PLC -,10

GB00B1CRLC47 MONDI PLC EO -,20

IT0005569477 E.P.H. S.P.A.

NL0015000G40 VAM INVESTM.SPAC EO-,01

US36151G4029 INTELLIGENT BIO SOL.INC.

US59134N1046 META MAT. INC. DL-,001

US60921V1017 MONDI PLC UNS.ADR2 LS-,20

