Zuletzt gelang dem DAX sieben Tage in Folge ein neues Rekordhoch. Am Ende verabschiedete sich der deutsche Leitindex am Freitag 0,3 Prozent höher bei 17.735,07 Zählern ins Wochenende. Zum Start in die neue Woche wird der DAX knapp unter seinem jüngsten Rekordhoch erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX 0,1 Prozent im Plus bei 17.750 Zählern. Das bisherige Hoch liegt bei 17.816 Punkten.Auf der Terminseite ist es zum Wochenstart recht ruhig. Evonik veröffentlicht die Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...