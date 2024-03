Die Messe in Stuttgart wächst, um die zunehmende globale Nachfrage nach EV- und Hybrid-Fahrzeugtechnologie mit europäischen Lösungen, Herstellern und Know-how zu bedienen.

STUTTGART, DEUTSCHLAND / ACCESSWIRE / 5. März 2024 / The Battery Show Europe, Europas wichtigste Veranstaltung für die Batterie-, Elektro- und Hybridfahrzeugindustrie, kehrt vom 18. bis 20. Juni (Messe Stuttgart) zurück; die Anmeldung ist jetzt geöffnet. Die Messe in Stuttgart stellt den Auftakt einer Reihe globaler Veranstaltungen für 2024 dar, die sich dem Wachstum und der Expansion der Marktvertikalen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Elektro- und Hybridfahrzeugen widmen.

Letztes Jahr begrüßte The Battery Show Europe, die zeitgleich mit The Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe stattfand, Zehntausende von Besuchern aus der ganzen Welt, die sich während der dreitägigen Veranstaltung über die neuesten Innovationen in der Entwicklung von Elektrofahrzeugbatterien und Antriebstechnologien informierten. Die Stadt Stuttgart - bekanntermaßen die "Wiege des Automobils" - ist Gastgeber der fünften jährlichen europäischen Ausgabe der Battery Show, wenn die weltweite Nachfrage nach Elektrofahrzeugen im Jahr 2024 voraussichtlich um über 27 % steigen wird.

Führende globale Erstausrüster (OEMs) und Experten aus renommierten Unternehmen wie BMW, ACC (Automotive Cells Company), Umicore, MAHLE International GmbH, AVL, Dürr Systems AG, Morrow, Avicenne Energy, Elysia und Battery Intelligence von Fortescue Williams Advanced Engineering werden unter anderem über dringende Branchenthemen wie Innovationen in der EV-Infrastruktur, Werkstoffe der nächsten Generation, Batteriesicherheit, nachhaltige Fertigung und regulatorische Aspekte sprechen.

"Die Marke ‚The Battery Show' entwickelt sich ständig weiter, um den schnelllebigen Batterieanforderungen aller von uns bedienten Märkte gerecht zu werden, von der europäischen Hauptveranstaltung in Stuttgart über den neuen Standort Detroit - Nordamerikas Motor City - bis hin zur neuesten Ausgabe der Battery Show India, die die asiatisch-pazifischen Märkte bedient", betont John Lewinski, VP Informa Markets Engineering. "Sie ist von globalem, kritischem Interesse, wobei jede Region einen anderen Blickwinkel bietet und vielfältige Technologien aus der spezialisierten Forschung und Entwicklung im Überfluss vorhanden sind."

"Westeuropa wird im Jahr 2024 mit einem erwarteten Absatz von 2,1 Millionen Fahrzeugen voraussichtlich einen Anteil von 17,2 % am Weltmarkt haben", so Rob Shelton, Event Director, Battery Show Europe. "Die Bemühungen um die Beibehaltung der europäischen Position als Weltmarktführer im Bereich der Elektrofahrzeuge werden neben den wichtigen Überlegungen zu den Netto-Null-Verpflichtungen und den Parlamentswahlen im Sommer bei der Messe Anfang Juni für Gesprächsstoff sorgen. Die Battery Show Europe 2024 wird eine Plattform schaffen, um Bildung und Inhalte rund um diese Themen zu fördern, und wir erwarten wichtige globale Diskussionen, die die Weichen für die nächsten Jahre stellen werden."

Die Anmeldung ist offiziell eröffnet. Teilnehmer sind angehalten, sich frühzeitig anzumelden, sodass sie bis zum 20. April von Frühbuchertarifen profitieren können.

Für weitere Informationen und die Anmeldung zur Battery Show Europe besuchen Sie bitte www.thebatteryshow.eu.

Über The Battery Show:

The Battery Show ist die größte und umfassendste Veranstaltung für moderne Batterietechnologie, die zusammen mit der Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo stattfindet, der einzigen Messe und Konferenz, die ausschließlich der modernen Batterie und dem Antriebsstrang von Elektro- und Hybridfahrzeugen gewidmet ist. Besucher unserer Messen können die neuesten Produkte, Technologien und Lösungen von nahezu 1.000 Herstellern erleben und kennenlernen, sich mit Zehntausenden von Teilnehmern vernetzen und auf eine breite Palette an Informationen über verschiedene Bereiche hinweg und technische Sessions zugreifen. The Battery Show wird von Informa Markets Engineering ausgerichtet und schließt The Battery Show Europe, The Battery Show North America und die kürzlich ins Leben gerufene The Battery Show India ein. Zu den offiziell aufgeführten Medienpartnern gehören Battery Technology and DesignNews von Informa Markets. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.informamarkets.com.

Über Informa Markets Engineering:

Das Engineering-Portfolio von Informa Markets, einer Tochtergesellschaft von Informa plc (LON:INF), ist der führende Ausrichter von B2B-Veranstaltungen, Herausgeber und Anbieter digitaler Medien für die weltweite fortschrittliche, technologiebasierte Fertigungsindustrie im Wert von $3 Billionen. Unsere Druck- und Elektronikprodukte liefern zuverlässige Informationen für den Engineering-Markt und nutzen unsere proprietäre Datenbank mit 1,3 Millionen Namen, um Lieferanten mit Käufern und Einflussnehmern zu verbinden. Wir richten mehr als 50 Veranstaltungen und Konferenzen in Dutzend Ländern aus, um Fertigungsexperten aus der ganzen Welt zu vernetzen. Das Engineering-Portfolio wird von Informa organisiert, dem weltweit führenden Messeveranstalter, der eine Vielzahl spezialisierter Märkte zum Leben erweckt, Chancen erschließt und ihnen dabei hilft, 365 Tage im Jahr zu wachsen. Weitere Informationen finden Sie unter www.informamarkets.com.

