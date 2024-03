DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: KI verändert digitales Marketing dauerhaft - Adcore, Meta und Amazon

Frankfurt (pta/10.03.2024/10:00) - Die Künstliche Intelligenz (KI) als Trend zu bezeichnen, ist wohl eine Untertreibung. Die meisten Experten sind sich einig, dass die KI, die schnelle Fortschritte macht, zu weitreichende Veränderungen in den verschiedensten Bereichen führen kann. Das erklärte nicht zuletzt X-Chef Elon Musk. Auf Social-Media-Plattformen wie X, ehemals Twitter, könnte schon in naher Zukunft ein großer Wandel herbeigeführt werden. 95% der Marketingmanager, die bei einer Studie der SRH Berlin University of Applied Sciences befragt wurden, gaben an, dass die Bedeutung von KI bei verschiedenen Marketingaufgaben in ihrem Unternehmen steigen wird. Die KI dürfte das digitale Marketing dauerhaft verändern. Doch wie?

-Produktbeschreibungen und digitale Werbeanzeigen können ideal auf Nutzer zugeschnitten werden. -Personalisierung des kompletten Marketings. -Targeting kann optimiert werden. -Verhaltensanalyse von Online-Shopper kann auf neues Level gehoben werden. -Chatbots als Unterstützer im digitalen Marketing. -Bessere Generierung und Kuratierung von Inhalten. -Verbesserung des Kundenerlebnisses. -Marketingkampagnen können rationalisiert werden. -Risiko durch menschliche Fehler wird ausgeschaltet.

Adcore (ISIN:CA00654B1040) treibt moderne KI-gesteuerte Marketinglösungen voran

Es gibt einige Unternehmen, welche die KI bereits im digitalen Marketing nutzen und von einer Weiterentwicklung profitieren könnten. Eines davon ist die 2006 in Israel gegründete Firma Adcore, die ihren Hauptsitz in Israel hat. Das Unternehmen mit mehr als 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hilft Werbetreibenden durch intelligente Services und Apps bei der Automatisierung, Analyse und Optimierung ihrer eCommerce- und Werbeaktivitäten. Adcore nutzt dafür eine proprietäre Engine, welche von KI angetrieben wird. Adcore gewinnt dabei neue Kunden. So wurden im letzten Jahr unter anderem mit Runaway The Label, einem der größten Online-Kleiderhändler in Australien, eine Vereinbarung über die Bereitstellung digitaler Werbedienstleistungen und -technologien getroffen. Das Werbebudget des Unternehmens soll in den kommenden 12 Monaten zwischen 1,75 und 2,5 Millionen kanadische Dollar betragen.

Adcore kann Werbetreibende wie Runaway The Label vor allem dabei unterstützen, Werbung auf den Kanälen von wichtigen Tech-Riesen zu schalten. Zu den Partnern von Adcore gehören Microsoft (ISIN: US5949181045), Google vom Konzern Alphabet (ISIN: US02079K3059), Facebook vom Konzern Meta-Konzern (ISIN: US30303M1027) und TikTok von ByteDance (ISIN: NET000BYT111). Die Werbung kann auf diesen Plattformen ideal auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer angepasst werden. Durch eine Weiterentwicklung der Möglichkeiten der KI könnten sich auch für Adcore noch mehr Möglichkeiten eröffnen. Schon jetzt haben Anlegerinnen und Anleger die Möglichkeit, Aktien des Unternehmens zu handeln. Auch an deutschen Finanzmärkten.

Meta (ISIN: US30303M1027) ein "anderer KI-Ansatz"

Adcores Partner Meta hat vor geraumer Zeit eine neue Form der künstlichen Intelligenz vorgestellt. Es handelt sich um eine neue Version von Llama, einer Familie großer Sprachmodelle. Geschäftskunden können das Modell kostenlos nutzen und auf die eigenen Bedürfnisse zuschneiden. "Wir verfolgen bei KI einen anderen, dezentralisierten Ansatz", sagte Nick Clegg, President Global Affairs bei Meta, in diesem Zuge im Interview mit dem Handelsblatt.

So könnte die rasante Entwicklung der KI noch weiter an Fahrt gewinnen. Der US-Konzern könnte bei dieser eine gute Stellung haben. Laut MarketScreener lag das durchschnittliche Kursziel der Analysten Anfang März 2024 bei rund 517 US-Dollar - und damit rund 5% über dem tatsächlichen Kurs der Meta-Aktie.

Amazon (ISIN: US0231351067) will im KI-Wettrennen aufholen

Auch beim Online-Handel Amazon könnte sich durch die KI so einiges tun. Allerdings befindet sich der Konzern im KI-Wettrennen nur in der Verfolgerrolle von Google und Microsoft. Das soll sich ändern. Amazon hat mit "Titan" ein eigenes Sprachmodell angekündigt, welches dem Modell von Google und auch ChatGPT von OpenAI Konkurrenz machen soll.

Ob Amazon aufholen kann, wird sich zeigen. Schon jetzt glauben Analysten, dass die Aktie an der Börse derzeit Potenzial haben könnte. Im September gab Jeffries eine Kaufempfehlung für Amazon mit einem Kursziel von 190 US-Dollar ab (Kurs Anfang März 2024: 174 US-Dollar).

Passender KI-ETF: Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (ISIN: IE00BGV5VN51)

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die Technologien im Bereich künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Robotics und Big Data nutzen. Dieser ETF ermöglicht es Anlegern, in führende Unternehmen zu investieren, die das Potenzial haben, von den Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz und Big Data zu profitieren.

Top-Holdings: Meta, Alphabet, Nvidia (ISIN: US67066G1040), Salesforce (ISIN: US79466L3024), Amazon und Apple (ISIN: US0378331005)

Der Wettbewerb rund um die KI ist in vollem Gange

Die jüngsten Entwicklungen rund um die Künstliche Intelligenz bestätigten das große Potenzial, welches Experten schon lange gesehen haben. Nun könnte die Weiterentwicklung der KI sogar noch schneller voranschreiten, da viele verschiedene Firmen um die Vorherrschaft kämpfen. Ein Wettbewerb, den wegen seines großen Einflusses auch Anlegerinnen und Anleger im Auge behalten sollten.

Adcore ISIN: CA00654B1040 Land: Israel & Kanada

Quellen: https://ecommerceinstitut.de/wie-kuenstliche-intelligenz-das-digitale-marketing-veraendert/ https://www.handelsblatt.com/technik/ki/kuenstliche-intelligenz-neue-meta-ki-erhoeht-den-druck-auf-openai-und-google/ 29265062.html https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/ kuenstliche-intelligenz-wie-amazon-den-rueckstand-im-ki-wettrennen-aufholen-will-/29242598.html https:// de.marketscreener.com/kurs/aktie/AMAZON-COM-INC-12864605/ Amazon.com, Inc.: Analystenempfehlungen | 906866 | US0231351067 | MarketScreener ( https://de.marketscreener.com/kurs/ aktie/AMAZON-COM-INC-12864605/news-broker-analysen/ )

