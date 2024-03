Dermapharm (DMP) hat vorläufige Zahlen für das Jahr 2023 vorgelegt und dabei seine Umsatzprognose übertroffen und das obere Ende seines Ziels für das bereinigte EBITDA erreicht. Der Umsatz von 1,14 Mrd. EUR (+11% gg. Vj.) und das adj. EBITDA von 310 Mio. EUR (-14% gg. Vj.) lagen 1% bzw. 2% über dem Konsens. Die Integration der Arkopharma-Gruppe (ab 23. Januar), das organische Wachstum des bestehenden Portfolios und die wachsende internationale Präsenz bei Markenarzneimitteln stützten die Umsatzentwicklung. Darüber hinaus wurden dadurch die Auswirkungen der Einstellung des margenstarken COVID-19-Impfstoffgeschäfts seit dem zweiten Quartal weitgehend aufgehoben. Die Prognose für 2024 deutet auf eine allmähliche Normalisierung der Wachstumsraten auf einer besser vergleichbaren Basis hin (mit einem Jahr Arkopharma und neun Monaten ohne COVID-19-Impfstoffumsatz). Das Management strebt einen Umsatz von EUR 1,17 Mrd. - EUR 1,21 Mrd. (+5% yoy in der Mitte) und ein adj. EBITDA von EUR 305 Mio. - EUR 315 Mio. (unverändert yoy) an. Die Analysten von mwb research sehen DMP aufgrund der guten Fortschritte in der internationalen Wachstumsstrategie, der unterschiedlichen, aber sich ergänzenden Segmente und der sich daraus ergebenden Kostensynergien weiterhin positiv. Die Analysten von mwb research halten an ihrer Kaufempfehlung fest mit einem angepassten Kursziel von EUR 48,00 (alt: EUR 49,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter research-hub.de/companies/Dermapharm%20Holding%20SE





