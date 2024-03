Am Mittwoch hatte der Xetra-DAX im Vorfeld der Fed-Sitzung mit 18.044 Punkten ein neues Rekordhoch aufgestellt. Nach der Zinsentscheidung am gestrigen Abend ging dann die Post ab und der XDAX kletterte bis auf 18.204. Heute stehen BMW und Heidelberg Materials nach endgültigen Zahlen im Fokus. Zudem kehrt Douglas an die Börse zurück.

Den vollständigen Artikel lesen ...