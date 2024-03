Performance One (PO1) hat seine vorläufigen Umsatz- und EBITDA-Zahlen für das Jahr 2023 sowie weitere wichtige Neuigkeiten zu seinen E-Health-Aktivitäten veröffentlicht. Mit 12,4 Mio. EUR wurde ein Umsatz erzielt, der am oberen Ende der Prognosespanne und über den Schätzungen von mwb research liegt. Die vorläufigen Zahlen zeigen ein positives EBITDA, auch wenn die Schätzungen von mwb research etwas höher lagen. Der Ausblick 2024 ist gewohnt konservativ und dürfte nach Ansicht der Analysten von mwb research an der weiterhin schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage liegen. Die Analysten beziehen die Nachrichten vorerst in ihr Modell ein und passen ihre kurzfristigen Annahmen an, während die langfristigen Annahmen nur geringfügig betroffen sind. Das Rating bleibt auf KAUFEN mit einem gesenkten Kursziel von 14,20 EUR (alt 15,50 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Performance%20One%20AG





