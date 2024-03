EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Anleihe

Rückkaufangebot für bis zu EUR 9 Mio. Nennbetrag der Anleihe 2020



26.03.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Gesellschaft hatte im Mai 2023 bis dahin selbst gehaltenen Anteile an der Inhaberschuldverschreibung aus der Anleihe 2020 (ISIN: DE000A254TL0) erneut platziert und sich gegenüber einem Ankerinvestor verpflichtet, bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen ein oder mehrere öffentliche Rückkaufangebote zu machen. Der Gesellschaft sind inzwischen aus der Rückzahlung von in den Vorjahren begebenen Gesellschafterdarlehen Mittel zugeflossen. Daher hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates entschieden, ein erstes Rückkaufangebot über einen Gesamtnennbetrag von EUR 9,0 Mio. (36% des begebenen Volumens) zu unterbreiten. Das Angebot wird voraussichtlich am 28. März 2024 auf der Website der Gesellschaft und im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Annahmefrist für das Angebot wird voraussichtlich am 16. April 2024 enden. Der Rückkaufpreis wird voraussichtlich 91,07% des Nennbetrags betragen.



26.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com