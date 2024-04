Cicor Technologies hat die Übernahme von TT Electronics IoT Solutions abgeschlossen. Die Ausgliederung von TT Electronics PLC wird die notwendigen Kapazitäten für eine lokale Produktion in Grossbritannien schaffen und die Position von Cicor im Aerospace & Defense Markt stärken. Eine erfolgreiche Post-Merger-Integration dürfte zu weiteren Marktanteilsgewinnen führen. mwb research bestätigt das Kursziel und die Bewertung. Nächste Woche wird mwb research einen Roundtable mit dem Management von Cicor veranstalten. CEO Alexander Hagemann und CFO Peter Neumann werden einen umfassenden Überblick über das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens geben, gefolgt von einer Fragerunde. Melden Sie sich unter https://research-hub.de/events/registration/2024-04-08-14-00/CICN-SW an, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Cicor%20Technologies%20Ltd





