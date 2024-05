Fielmann entwickelte sich in Q1 2024 positiv. Trotz der Abschwächung des Konsumklimas in einigen europäischen Märkten, insbesondere in Deutschland, verzeichnete das Unternehmen im ersten Quartal ein organisches Umsatzwachstum von rund 4 %, das durch die Akquisitionen in den USA noch verstärkt wurde und das Gesamtwachstum auf 11 % im Jahresvergleich ansteigen ließ. Auch das EBITDA wuchs mit 11% ggü. Vorjahr in ähnlichem Tempo. Angesichts der Marktanteilsgewinne, der Omnichannel-Strategie und der Expansionspläne in Osteuropa, Spanien und den USA, bleibt Fielmann optimistisch, was die Wachstumsaussichten im Jahr 2024 betrifft. Das Management strebt für 2024 ein Umsatzwachstum von 12% yoy auf rund EUR 2,2 Mrd., eine stabile oder höhere EBITDA-Marge gegenüber 2023 (von 20,8%) und eine verbesserte EBT-Marge an. Die vorgeschlagene Dividende von EUR 1,00 je Aktie (+33% gg. Vj.), die eine Rendite von 2,3% und eine Ausschüttungsquote von 66% impliziert, spiegelt das Vertrauen des Managements in die Geschäftsaussichten wider. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 62,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fielmann%20AG





