Die endgültigen Ergebnisse von TAKKT für das Geschäftsjahr 23 stimmen mit den vorläufigen Zahlen überein: Umsatz und EBITDA haben die Prognosen für das Gesamtjahr erfüllt und der Free Cashflow ist im Vergleich zum Vorjahr um 31% gestiegen. Im vierten Quartal ging der Umsatz jedoch um 13 Prozent auf 285 Millionen Euro zurück, was auf einen organischen Rückgang von 11,3 Prozent und Währungsschwankungen bei einer gedämpften Verbrauchernachfrage zurückzuführen ist. Für das Geschäftsjahr 23 schlägt TAKKT eine Dividende von 0,60 Euro regulär und 0,40 Euro Sonderdividende pro Aktie vor, was den Schätzungen von mwb research entspricht. In einem schleppenden wirtschaftlichen Umfeld gehen die Prognosen für das Geschäftsjahr 24 von einem organischen Umsatzrückgang und einer bereinigten EBITDA-Marge von 8,0 bis 9,5 Prozent aus. Kostensenkungen, die sich zunächst auf das Ergebnis auswirken, sollen bis 2025 wieder zu Wachstum führen. In Anbetracht der bevorstehenden Herausforderungen stuft mwb research die TAKKT-Aktie von KAUFEN auf HALTEN herab, was mit niedrigeren Gewinnschätzungen und einem reduzierten Kursziel von EUR 13,00 (zuvor EUR 15,00) einhergeht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/TAKKT%20AG





