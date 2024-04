Westwing hat detaillierte Zahlen für das Jahr 2023 vorgelegt, mit nahezu stabilen Umsätzen für das Gesamtjahr und einer verbesserten Bruttomarge, die auf sorgsame Kostenkontrolle zurückzuführen war. Insgesamt meldete Westwing ein ordentliches Ergebnis - sowohl der Umsatz als auch das bereinigte EBITDA erreichten die obere Hälfte der Prognosespanne. Trotz eines guten Starts in das Jahr, mit einem Anstieg des GMV um 6 % im Jahresvergleich, erwartet das Management im laufenden Jahr zunächst keine signifikante Erholung des Verbraucherumfelds. So wurde ein vorsichtiger Ausblick für 2024 kommuniziert, mit einer Umsatzspanne von EUR 415-445 Mio. (-3% bis +4% yoy) und ein adj. EBITDA von EUR 14-24 Mio. Für 2024 hat das Unternehmen eine Reihe von Initiativen geplant, um die Komplexität des Geschäfts zu reduzieren, die Skalierbarkeit seiner Technologieplattform zu verbessern, die Präsenz in Europa auszubauen und sich auf die Positionierung als Premiummarke zu konzentrieren. Nach Ansicht der Analysten sollten diese Initiativen das Unternehmen auf einen nachhaltigen Umsatz- und Gewinnwachstumspfad bringen. mwb research bestätigt das Kursziel von EUR 10,00 und das BUY-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Westwing%20Group%20AG





