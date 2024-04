Multitude hat seine endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 23 veröffentlicht, die die vorläufigen Zahlen bestätigen. Umsatz und Ergebnis sind in allen Bereichen gestiegen und die Bilanzqualität wurde weiter verbessert. Multitude ist ein FinTech und hat bisher als Technologieunternehmen berichtet. Ab dem Geschäftsbericht 2023 weist Multitude die GuV als Bank aus. Das bedeutet, dass die oberste Zeile nicht mehr "Umsatz", sondern "Nettozinsertrag" sein wird. Darüber hinaus wird das EBIT, das bisher die wichtigste Kennzahl war, durch den konsolidierten Nettogewinn ersetzt. Das Management bestätigte das langfristige Ziel, Ende 2026 einen Nettogewinn von 30 Mio. EUR zu erreichen. Mit einem Nettogewinn von 30 Mio. EUR würde ein EPS von ca. 1,40 EUR erreicht, verglichen mit 0,51 EUR im letzten Jahr. Dies kann in 2026E in eine Dividende von bis zu 0,70 EUR pro Aktie umgerechnet werden kann. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur 5,9x 24E sind die Wachstumsaussichten in der aktuellen Bewertung nicht berücksichtigt. Mit einer transparenteren Berichterstattung sollte diese Unterbewertung allmählich verschwinden, wenn die Ertragskraft des Geschäftsmodells den Nettogewinn auf über 30 Mio. EUR ansteigen lässt. mwb research's Rating bleibt KAUFEN mit einem erhöhten Kursziel von EUR 13,20. (alt: EUR 12,60). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/investment-case/Multitude%20SE





