wO Börsenounge: Petrobras | TUI | Zalando - entzaubert Elon Musk Tesla?

Elon Musk fand die Nachrichten von Reuters zu Tesla zwar nicht lustig, dementierte sie aber auch nicht. Er lenkte die Aufmerksamkeit lieber auf das Robo-Taxi der Kalifornier. Das kommt gut an, die Aktie steigt!Nicht nur Elon Musk und Reuters haben sich in die Haare bekommen, auch Jean Paul Prates, Vorstandsvorsitzender von Petrobras und der Präsident Brasiliens, Luiz Inácio Lula da Silva, haben so ihre Meinungsverschiedenheiten. Es geht um die Dividende des Ölkonzerns. Die ist dem Präsidenten einfach zu niedrig und da Petrobras überwiegend in Staatsbesitz ist, dürfte Prates seinen Job wohl los sein. Ist das eine neue Chance für die Anleger? Nächstes Luftloch für Boeing. Eine Maschine des …

Den vollständigen Artikel lesen ...