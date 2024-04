Der DAX stand am Donnerstag weiter unter Druck und ging am Ende mit einem Minus von 0,8 Prozent auf 17.954,48 Zähler aus dem Handel. Zum Wochenschluss wird der deutsche Leitindex aber wieder stärker erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen ein halbes Prozent höher auf 18.052 Punkte.Unterstützung dürfte der DAX von der Zinssitzung der EZB am Donnerstag erhalten. Eine Zinssenkung auf der nächsten Sitzung im Juni scheint nun nahezu klar zu sein.Auf der Terminseite ist es am Freitag noch relativ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...