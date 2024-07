Steigerung durch MobileLLM

Die Aktie von Meta hat in der letzten Woche erneut Auftrieb erhalten, und notierte am Montag auf einem neuen Allzeithoch von 542,81 USD. Das Unternehmen präsentierte ihr neuestes KI-Modell MobileLLM, das speziell für Geräte mit begrenzter Rechenleistung entwickelt wurde. Dies könnte ein entscheidender Faktor für den jüngsten Kursanstieg sein. MobileLLM, ein Fortschritt, der von Meta Reality Labs, Meta AI Research und PyTorch gemeinsam entwickelt wurde, nutzt fortschrittliche Gewichtsteilungstechniken, um in Speicherszenarien mit begrenztem Platz deutliche Leistungssteigerungen zu erzielen. Die Benchmark-Tests zeigen, dass MobileLLM Modelle der gleichen Größe um 2,7 bis 4,3 Prozent übertrifft.

Positive Analystenprognosen

Darüber hinaus zeigt die jüngste Finanzanalyse ein stetiges Wachstum von Meta. Am 24.04.2024 hatte das Unternehmen auf der Finanzkonferenz beeindruckende Quartalszahlen vorgestellt. Der Gewinn je Aktie stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal von 2,21 USD auf 4,86 USD, während der Umsatz um 27,26 Prozent auf 36,46 Milliarden USD kletterte. Dieses positive Ergebnis führt zu optimistischen Analystenprognosen, die für 2024 einen Gewinn von 20,22 USD je Aktie erwarten. Aktuell notiert die Aktie bei 534,72 USD, was ein Wachstumspotenzial nahe des 52-Wochen-Hochs von 542,79 USD aufzeigt. Analystsichten sehen ein Kursziel von durchschnittlich 515,88 USD, was die positive Stimmung rund um die Meta Aktie weiter untermauert.

Meta Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...