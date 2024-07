BayWa baut aktuell einen 95 MW Solarpark in Südspanien, der ab 2025 Strom liefern soll. Nun haben die Münchener den Park an Encavis veräußert. BayWa r.e. hat den spanischen Solarpark Almodóvar an die Hamburger Encavis AG verkauft. Die Anlage in Andalusien westlich von Córdoba wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 ans Netz gehen. Wie BayWa mitteilte, verfügt das Kraftwerk über eine Kapazität von 95 Megawatt (MW) und soll pro Jahr 187 Gigawattstunden (GWh) Strom produzieren.Nach dem Verkauf ...

