DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Analysten grundsätzlich optimistisch für H2/2024: TerrAscend, Veolia, Roche

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/14.07.2024/08:00) - Das erste Halbjahr 2024 hat für Anleger an den globalen Aktienmärkten erfreuliche Ergebnisse geliefert. Die wichtigsten Indizes verzeichneten beeindruckende Zuwächse:

DAX: +8,5% S&P 500: +14,8% MSCI World: +14,7% Nasdaq 100: +17,1%

Für die zweite Jahreshälfte bleiben Analysten grundsätzlich optimistisch, sehen jedoch aufgrund der gestiegenen Bewertungen begrenztes Potenzial für weitere deutliche Kursanstiege. In diesem Umfeld könnte sich eine gezielte Aktienauswahl (Stock Picking) als vielversprechende Strategie erweisen. Einige Aktien werden von Experten besonders positiv eingeschätzt und könnten überdurchschnittliche Renditen bieten. Anleger sollten jedoch beachten, dass eine sorgfältige Analyse und Diversifikation weiterhin wichtig bleiben, um Risiken zu managen und von möglichen Chancen zu profitieren. Insgesamt präsentiert sich der Aktienmarkt zur Jahresmitte in robuster Verfassung, wobei für die kommenden Monate eine differenzierte Betrachtung einzelner Titel und Sektoren ratsam erscheint.

TerrAscend: positive Einschätzung von der Investmentplattform "The Dales Report"

Eine positive Einschätzung von der Investmentplattform "The Dales Report" erhielt kürzlich TerrAscend (ISIN: CA88105E1088). TerrAscend ist ein vollintegrierter Anbieter von Cannabis-Produkten für den privaten und medizinischen Gebrauch und derzeit in fünf US-Bundesstaaten aktiv: Pennsylvania, New Jersey, Maryland, Michigan und Kalifornien. Die weitere Expansion ist geplant. Bill McNarland von "The Dales Report" hat in dem am 17. Juni 2024 veröffentlichten Podcast "Small Cap Sunday" TerrAscend mit 13 anderen Cannabis-Unternehmen am US-Markt verglichen. Sein Urteil fällt positiv aus: TerrAscend, so McNarland, zähle zwar nicht zu den größten Cannabis-Unternehmen am US-Markt. Dafür wachse die Gesellschaft schneller als der Markt, weise eine höhere Bruttomarge auf als die Peer Group und verfüge darüber hinaus auch noch über eine geringere Fremdkapitalquote. McNarland hebt positiv hervor, dass es TerrAscend im vergangenen Jahr gelungen sei, sowohl den Umsatz als auch die Bruttomarge signifikant zu steigern. Dies sei außergewöhnlich und stehe im Gegensatz zu den meisten Wettbewerbern. Die Aktie hält McNarland für ausgesprochen günstig bewertet. Auf Basis des fairen Wertes sieht er Kurspotenzial von rund 150 Prozent binnen eines Jahres.

Veolia: Weltmarktführer bei der Bereitstellung von Umweltlösungen

Für die unabhängige Research-Gesellschaft Kepler Cheuvreux gehört die Aktie von Veolia (ISIN: FR0000124141) zu den besten Investmentideen im europäischen Aktienuniversum. Der französische Konzern ist Weltmarktführer bei der Bereitstellung von Umweltlösungen. Dazu zählen Trinkwasserversorgung, Wasseraufbereitung, Abfallwirtschaft und diverse Energiedienstleistungen. Juan Rodriguez, Aktienanalyst bei Kepler Cheuvreux, ist der Ansicht, dass Veolia nach der Integration von Suez besser dasteht als je zuvor. Zum einen seien durch die erfolgreiche Übernahme die Kernkompetenzen gestärkt und zum anderen der Kundenstamm und das geografische Portfolio erweitert worden. Das dürfte es der Gruppe ermöglichen, ihre führende Position in der Branche weiter zu festigen. Rodriguez erwartet, dass sich das Ertragsprofil des Konzerns verbessert. Zudem weist er auf die starke Bilanz und die strikte Finanzdisziplin des Unternehmens hin. Sein Fazit: Die Integration von Suez habe Veolia widerstandsfähiger, besser (positioniert), schneller (Wachstum) und stärker (Bilanz) gemacht.

Roche: Investmentempfehlung von Morningstar

Für die renommierte Ratingagentur Morningstar gehört der Schweizer Pharmakonzern Roche (ISIN: CH0012032048) zu den zehn besten Unternehmen, in die man jetzt investieren sollte ("The 10 Best Companies to Invest in Now"). "Das Medikamentenportfolio und die branchenführenden Diagnostika des Unternehmens bieten erhebliche Wettbewerbsvorteile", schreibt Morningstar-Strategin Karen Andersen in einer am 30. Mai 2024 erschienen Analyse. Der Schweizer Gesundheitsriese, so Andersen, würde sich in einer einzigartigen Position befinden, um die Gesundheitsversorgung sicherer, personalisierter und kosteneffizienter zu gestalten. Obwohl Roche aufgrund der Schwäche des Schweizer Frankens gegenüber anderen wichtigen Währungen unter Druck steht, geht Andersen davon aus, dass der Fokus auf Biologika und die innovative Pipeline es Roche ermöglichen werden, weiterhin Wachstum zu erzielen.

TerrAscend ISIN: CA88105E1088 https://terrascend.com/ Land: Kanada

