The following instruments on XETRA do have their first trading 16.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.07.2024Aktien1 CA3397642016 Flora Growth Corp.2 CA3821131081 Good Gamer Entertainment Inc.3 US74933X6094 Catheter Precision Inc.4 CA18914M1086 Cloud3 Ventures Inc.5 SE0022421467 Flerie ABAnleihen1 XS2800066297 CJSC Development Bank of Kazakhstan2 USU83448AE78 Solventum Corp.3 XS2841181972 Arada Sukuk 2 Ltd.4 US45174HBC07 iHeartCommunications Inc.5 XS2854309684 Rossini S.à r.l.6 XS2854303729 Rossini S.à r.l.7 USU9841MAA00 Wipro IT Services LLC8 DE000DW6AEF6 DZ BANK AG9 IT0005603367 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.10 MT0000012774 Malta, Republik11 US64952XFE67 New York Life Global Funding12 US874054AN97 Take-Two Interactive Software Inc.13 XS2817919587 Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S.14 XS2861553167 Bank of New Zealand15 CA37045YAM62 General Motors Financial of Canada Ltd.16 DE000HLB44F2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000SW0AUS1 Société Générale S.A.