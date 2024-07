SAP legte nach Börsenschluss in New York ein starkes Quartal vor. Die Cloud-Umsätze konnten um 25 % gesteigert werden. Amadeus Fire muss die Prognose für 2024 reduzieren. Die Unternehmen haben ihre Bereitschaft für Neueinstellungen deutlich gesenkt. Logitech wuchs im 1. Fiskalquartal auf allen Ebenen. Obendrein erhöhte der Schweizer Computerzubehörhersteller die Prognose für das laufende Geschäftsjahr.Der Aktienhandel in Asien ist am Dienstagmorgen in China und den Rest geteilt. Während die chinesischen Onshore- und Offshore-Indizes ...

