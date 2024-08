Nach dem Crash in den ersten drei Handelstagen des Augusts stabilisierte sich der DAX gestern wieder etwas. Er ging mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen ...