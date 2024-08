Pressemitteilung der Energiekontor AG:

Planmäßige Entwicklung im ersten Halbjahr 2024

Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat ihre Projektpipeline im ersten Halbjahr 2024 planmäßig ausgebaut und weiterentwickelt. Spürbare Ergebnisbeiträge sollen insbesondere in den Geschäftsjahren 2025 und 2026 zum Tragen kommen. Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2024 bestätigt Energiekontor sowohl die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 als auch die Wachstumsstrategie 2023 bis 2028.

In einem anspruchsvollen Marktumfeld konnte Energiekontor seine Konzernumsatzerlöse im ersten Halbjahr 2024 um knapp ein Viertel auf 78,0 Mio. Euro steigern (H1 2023: 65,2 Mio. Euro). Im Wesentlichen infolge niedrigerer Bestandsveränderungen belief sich die Gesamtleistung auf 95,7 Mio. Euro (H1 2023: 110,5 Mio. Euro). Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahresstichtag. Die Betriebsausgaben sanken insgesamt leicht. Folglich betrug das Betriebsergebnis (EBIT) 23,8 Mio. Euro (H1 2023: 36,7 Mio. Euro). Bereinigt um ein deutlich verbessertes Zinsergebnis erwirtschaftete Energiekontor ein Konzernergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von 16,7 Mio. Euro (H1 2023: 27,8 Mio. Euro). Die Konzernsteuerquote belief sich auf 29,5 Prozent (H1 2023: 24,7 Prozent), was in einem Konzernergebnis nach Steuern in Höhe von 11,8 Mio. Euro resultierte (H1 2023: 21,0 Mio. Euro). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie betrug 0,85 Euro (H1 2023: 1,50 Euro).

Segment Projektierung und Verkauf mit Aufholpotenzial im zweiten Halbjahr 2024

Im ersten Halbjahr 2024 wurden erwartungsgemäß noch keine Projekte veräußert, sodass das Segment Projektierung und Verkauf noch nicht wesentlich zur Entwicklung des Konzernergebnisses beitragen konnte. Die externen Umsatzerlöse erhöhten sich im ersten Halbjahr 2024 zwar spürbar auf 33,6 Mio. Euro (H1 2023: 19,8 Mio. Euro), jedoch führten insbesondere niedrigere Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen ...

