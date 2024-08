Vor dem Wochenende verzeichnete der deutsche Leitindex den neunten Gewinntag in Folge. Er ging mit einem Plus von 0,77 Prozent bei 18.322 Zählern aus dem Handel. Sein Wochenplus betrug damit 3,4 Prozent. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl in dieser Sendung. Der DAX-Experte ...