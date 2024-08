Der DAX hat nach dem ersten Verlusttag nach zwei Wochen am Mittwoch wieder einen Gang hochgeschaltet. Am Donnerstag startet nun das Notenbankertreffen in Jackson Hole, das neue Impulse liefern könnte. Auf Unternehmensseite stehen derweil CTS Eventim, Deutsche Bank, HelloFresh, Hochtief, die Porsche AG und SFC Energy im Fokus.

