Der DAX hat sich am Donnerstag freundlich gezeigt. Er konnte am Ende auch dank Konjunkturdaten aus der Euroregion 0,2 Prozent zulegen auf 18.493,39 Zähler. Am Freitag dürfte der deutsche Leitindex zunächst auf der Stelle treten. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen unverändert bei 18.493 Zähler. Der Fokus der Anleger ist ganz klar auf die Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell am späten Nachmittag gerichtet.Anleger erhoffen sich von der Rede von Powell Hinweise, ob und wie deutlich die Fed ...

