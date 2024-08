The following instruments on XETRA do have their first trading 30.08.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.08.2024Aktien1 CA65442J1075 1911 Gold Corp.2 SE0000524530 Glycorex Transplantation AB3 DE000A3MQR65 Viromed Medical AG4 CA05353D2023 Avant Brands Inc.5 US83558L3033 Sonoma Pharmaceuticals Inc.Anleihen1 EU000A3L2773 European Investment Bank (EIB)2 AT0000A3EPP2 Österreich, Republik3 FR001400SCF6 ACCOR S.A.4 XS2890435600 Bulgarien, Republik5 US718286DD61 Philippinen, Republik der6 XS2377757914 African Development Bank7 DE000A383QV2 TAG Immobilien AG8 FR001400SD82 Agence Française de Développement9 XS2892966032 MassMutual Global Funding II10 US718286DE45 Philippinen, Republik der11 US718286DC88 Philippinen, Republik der12 US748148SF18 Quebec, Provinz13 XS2892952917 Realty Income Corp.14 XS2894895684 Scottish Hydro-Electric Transmission PLC15 AT000B122296 Volksbank Wien AG16 XS2895051568 Asian Development Bank (ADB)17 XS2890436087 Bulgarien, Republik18 XS2890420834 Bulgarien, Republik19 FR0128537208 Frankreich, Republik20 DE000HLB59F0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale