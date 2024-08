Tomatoh Manufacturing Site, der erste neue inländische Standort seit 54 Jahren-

Die Kaneka Corporation (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio; Präsident: Kazuhiko Fujii) (TOKYO:4118) eröffnete am 26. August den Produktionsstandort Tomatoh in der Region Tomakomai Tobu in Hokkaido, um das Portfolio umzugestalten und das Geschäft zu erweitern. Tomatoh Manufacturing Site ist der siebte inländische Standort *1 des Unternehmens und der erste neue in 54 Jahren.

Tomatoh Manufacturing Site (Photo: Business Wire)

Die in Tomatoh Manufacturing Site fertiggestellte Anlage für medizinische Geräte*2 wird Blutreinigungsgeräte des Adsorptionstyps "Rheocarna" und Plasmareinigungsgeräte des Adsorptionstyps "Liposorber" herstellen. Die Zahl der Patienten mit Arteriosklerose obliterans (ASO) *3 die mit diesen Medizinprodukten behandelt werden sollen, nimmt weltweit zu, ebenso wie die Zahl der Patienten mit Diabetes, chronischem Nierenversagen und anderen Erkrankungen. Durch die Sicherung der Lieferbasis durch die neue Anlage werden wir unser medizinisches Geschäft drastisch ausweiten, um die weltweite Nachfrage zu decken.

Das Werk hat die vollständige Automatisierung seiner Produktionslinien als "intelligente Fabrik" durch den Einsatz von Robotertechnologie erreicht und plant die Realisierung einer "Null-Energie-Fabrik", die den Primärenergieverbrauch des Fabrikgebäudes durch den Einsatz unserer Photovoltaik-Module auf Null reduziert und damit eine nachhaltige Produktion fördert.

In der Zukunft wird Tomatoh Manufacturing Site aktiv als neue Produktionsbasis für die einzelnen Geschäftsbereiche sowie für die weitere Expansion des medizinischen Geschäfts genutzt werden.

Basierend auf unserer Mission "KANEKA thinks ‚Wellness First'" werden wir eine Welt verwirklichen, in der fortschrittliche medizinische Versorgung für jeden zugänglich ist und in der die Wissenschaft zur Innovation der globalen Umwelt und unseres täglichen Lebens beiträgt. Von Tomakomai aus wird "Kaneka, die Traumfabrik" diese Vision in die Tat umsetzen.

Teilnehmer an der Eröffnungsfeier (von links):

Yoshiro Aikawa, Präsident der Taisei Corporation

Jun Kimura, stellvertretender Bürgermeister von Tomakomai-Stadt

Naomichi Suzuki, Gouvernör von Hokkaido

Kimikazu Sugawara, Vorsitzender der Kaneka Corporation

Kazuhiko Fujii, Präsident der Kaneka Corporation

Shigenobu Sano, Leitender Direktor der Tomatoh Co., Ltd.

*1. Inländische Geschäftsstandorte: Takasago Manufacturing Site, Osaka Manufacturing Site, Shiga Manufacturing Site, Kashima Manufacturing Site, Tomatoh Manufacturing Site, Tokio Hauptniederlassung, Osaka Hauptniederlassung

*2. Pressemitteilung vom 23. Januar 2022

Kaneka baut neues Werk für medizinische Geräte in Hokkaido Investition von rund 10 Milliarden Yen zur Ausweitung des globalen Geschäfts

https://www.kaneka.co.jp/en/topics/news/2022/ennr2201241.html

*3. Eine Krankheit, die Arteriosklerose verursacht, bei der es zu einer Verengung und einem Verschluss der Arterie der unteren Gliedmaßen kommt, was zu einer Beeinträchtigung des Blutflusses (Ischämie) führt. Im Frühstadium führt sie zu Kältegefühl, Taubheit und Gangstörung. Wenn die Krankheit zu einer kritischen Ischämie der Gliedmaßen mit Schmerzen und Geschwüren fortschreitet, steigt das Risiko einer Beinamputation und des Todes.

Über Tomatoh Manufacturing Site

Name des Unternehmens: Kaneka Corporation Tomatoh Manufacturing Site

Fertiggestellt am 26. August 2024

Standort: 6-253 Kashiwabara, Tomakomai-Stadt, Hokkaido

Beschreibung der Geschäftstätigkeit: Herstellung von medizinischen Geräten

