© Foto: Christoph Reichwein/dpa



Die Aktie von Thyssenkrupp kennt seit über drei Jahren eigentlich nur eine Richtung: abwärts. Aktuell rumort es gewaltig bei den Essenern, was für mutige Anleger sogar eine Chance sein könnte.Jahrelang hat sich kein Vorstandsvorsitzender so richtig an die Stahlsparte von Thyssenkrupp rangetraut, weil sie wusste, dass es beim Thema Stellenabbau richtig im Karton rappeln würde. So wurde immer wieder versucht das Stahlgeschäft so mit durchzuschleppen und auf bessere Zeiten zu hoffen. Die kamen aber nicht und mit der Aktie ging es immer weiter bergab. Jetzt scheint der "neue" Vorstandsvorsitzende Miguel Ángel López Borrego das Thema konsequent anzugehen, denn es kracht richtig im Gebälk des …